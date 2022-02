Die Aktien von Alcon erreichten Ende 2021 ein neues Allzeithoch bei 81 Franken, nachdem der Titel insbesondere zu Beginn der zweiten Jahreshälfte in die Höhe geschossen war. Im neuen Jahr hat die Aktie jedoch deutlicher als der Gesamtmarkt korrigiert. Das Kursminus beläuft sich auf 8,5 Prozent. Zuletzt zeigte der Titel im Februar vorsichtige Erholungstendenzen.

Der Investment-Case bei Alcon erhielt am Mittwoch neue Nahrung. Der auf Augenbehandlungen spezialisierte US-schweizerische Konzern Alcon hat sich im Schlussquartal des letzten Jahres weiter von der Coronakrise erholt. Den Aktionärinnen und Aktionären will der Konzern eine Dividende von 20 Rappen ausbezahlen. Das ist doppelt so viel wie im letzten Jahr.

Kursentwicklung der Aktien von Alcon seit Januar 2021 (Quelle: cash.ch).

Die neuste Zahlenvorlage stösst bei den Analysten auf Wohlwollen. Credit Suisse erhöht das Kursziel für Alcon von 93 auf 96 Dollar, was deutlich über dem Allzeithoch von 88 Dollar von Ende Dezember liegt. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,53 Dollar entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 19 Prozent. Die Grossbank belässt die Einstufung auf "Outperform".

Alcon dürfte 2022 eine solide Performance erreichen, heisst es in der Studie von der Credit Suisse. Der Gewinn je Aktie und die über den Erwartungen liegende Umsatzentwicklung im vierten Quartal 2021 hätten einen positiven Grundton für die weitere Entwicklung des Unternehmens geliefert. Dieser werde von den Prognosen des Managements untermauert. Sie hätten ihre Umsatz- und EPS-Schätzungen für 2022 um etwa 1 bzw. 3 Prozent angehoben, so die Analysten.

(AWP/cash)