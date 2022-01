Die Aktien des Vakuumventil-Herstellers VAT befinden sich seit den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen im Hoch. Der Vakuumventilhersteller hat 2021 durch das Band neue Rekordwerte geschrieben. VAT verzeichnete im vierten Quartal einen Auftragseingang von 434 Millionen Franken. Das sind mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und 45 Prozent mehr als im dritten Quartal 2021.

Entsprechend positiv fielen denn auch die ersten Analystenkommentare aus. Die Experten betonten, dass VAT mit diesen vorläufigen Zahlen über den aktuellen Prognosen liege.

Die Titel haben gestern 4 Prozent hinzugewonnen - und steigen auch im heutigen Handel um 1 Prozent. Damit machen sie einen Teil der seit Jahresbeginn aufgelaufenen Verluste wett, nachdem sie das Jahr 2021 mit einem Kursgewinn von satten 106 Prozent beendet hatten.

In Reaktion auf die Zahlen erhöht die Royal Bank of Canada das Kursziel für VAT auf 460 von 440 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform". Der Vakuumventilhertseller habe mit seinen Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, insbesondere beim Auftragseingang, schreibt der Analyst Sebastian Kuenne. Das Management des Unternehmens sehe derzeit keine Entschleunigung der Endnachfrage, wobei jedoch ein Abflachen 2023 mit einem Abkühlen der Halbleitermärkte zu erwarten sei, so Kuenne.

Bank of America zieht am Donnerstag nach und erhöht das Kursziel für VAT gar auf 501 von 467 Franken. Die Einstufung belassen die Experten aber – merkwürdigerweise – weiterhin auf "Neutral".

(cash/AWP)