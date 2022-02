Das letzte Jahr war für die Aktionäre von AMS Osram schmerzhaft. Der Titel sackte zu Jahresbeginn deutlich ab und bewegte sich auch im weiteren Verlauf von 2021 in der Tendenz abwärts.

Doch nach den präsentierten Ergebnissen am gestrigen Dienstag mehren sich die Anzeichen, dass der Wind allmählich dreht. Am Mittwoch gehören die Aktien von AMS Osram (+4,5 Prozent) den zweiten Tag in Folge zu den Gewinnern am Markt – und steigen auf ein Vier-Wochen-Hoch. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus damit auf 4,3 Prozent.

Kursentwicklung der Aktien von AMS Osram seit Januar 2021 (Quelle: cash.ch).

Von Analystenseite bekommt der Titel gleichwohl noch keine Unterstützung. Die Credit Suisse erhöht nach Q4-Zahlen das Kursziel für AMS Osram von 17,6 auf 17,70 Franken, was einem Aufwärtspotenzial von mickrigen 3 Prozent gleichkommt. Die Einstufung belässt die Grossbank auf "Neutral".

Nach einem durchwachsenen Zahlenset erhöhe er seine Umsatzprognosen für 2022 bis 2025 um 3 Prozent, schreibt Analyst Adithya Metuku. Die Aussagen das Managements deuteten darauf hin, dass die Nachfragetrends kurzfristig stark blieben.

Dennoch sehe er auch 2022 Gegenwind durch die jüngsten Auftragsverluste bei Apple. Zudem sei die Portfoliostruktur des Unternehmens noch immer unklar, so der Analyst weiter. Unklarheiten bestünden auch bezüglich benötigter Investitionen und das Management müsse erst noch beweisen, dass es Wachstumschancen auch nutzen könne. Metuku sieht vor diesem Hintergrund derzeit kaum Aufwärtspotenzial für die Aktie des Technologiekonzerns.

(AWP/cash)