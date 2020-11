Die Finanzmärkte scheinen einen langen Weg zurückgelegt zu haben, um den US-Wahlausgang endgültig einzupreisen. Laut Goldman Sachs wird sich der Fokus schnell wieder auf Fortschritte bei einem Corona-Impfstoff sowie auf die langfristigen Wachstumsaussichten verlagern.

Die "wahrscheinliche Lieferung von Impfstoffnachrichten in den nächsten Wochen könnte das nächste wichtige Ereignisrisiko sein", so die Strategen Dominic Wilson und Vickie Chang. Die Nachricht von einem frühen Impfstoff könnte zu einem "bedeutenden" Aufwärtstrend gegenüber dem aktuellen Marktniveau führen, so die Analysten.

Wichtige Aktienindizes können steigen und der CBOE Volatility Index könnten fallen, um die Nachricht einer frühen, sicheren und wirksamen Impfung vollständig widerzuspiegeln, fügten die Strategen hinzu. Ausserdem würde ihr Szenario auf eine Dollarschwäche, engere Kreditspreads und steigende Renditen für Staatsanleihen hindeuten.

Die globalen Aktien erreichten am Montag ein Rekordhoch angesichts des Optimismus über eine Präsidentschaft von Joe Biden - obwohl der amtierende Präsident Donald Trump sich bisher weigerte, seine Niederlage einzugestehen. Gleichzeitig verschärft sich die Pandemie weiter und unterstreicht die Bedeutung eines Impfstoffs zur Stärkung der Weltwirtschaft.

Zusätzlich zu den erwarteten Gewinnen für Aktien prognostizierten die Strategen, dass der kanadische und der australische Dollar auf den Devisenmärkten am meisten profitieren werden.

Die Preise für Vermögenswerte spiegeln laut Goldman Sachs eine Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als 50 Prozent für eine frühzeitige Zulassung des Impfstoffs wider - erhebliche Verzögerungen könnten zu einem "Abwärtsrisiko" führen.

(Bloomberg)