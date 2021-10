Die Aktien des Weltmarktführers Nestlé büssen um 14.20 Uhr um 1,7 Prozent ein auf 113,10 Franken. Derweil gibt der Gesamtmarkt gemessen am SMI um 0,55 Prozent ein. Die Aktien von Danone fallen an der Euronext um 2,4 Prozent.

Danone ist im dritten Quartal zwar leicht stärker gewachsen, als Analysten erwartet hatten. Doch machen dem Lebensmittelkonzern die explodierenden Kosten zu schaffen. Was zunächst mit höheren Preisen für Rohstoffe begonnen habe, habe sich zuletzt durch weitreichende Einschränkungen bei der Lieferkette verstärkt, hiess es am Dienstag bei der Vorlage des Umsatzes zum dritten Quartal. Danone will nun mit Preiserhöhungen und Produktivitätssteigerungen gegensteuern. Die Jahresprognose wurde jedoch bestätigt.

Nahrungsmittelindustrie - Nestlé-Konkurrent Danone kündigt wegen höherer Kosten Preiserhöhungen an https://t.co/WSV5im6pGa pic.twitter.com/mhcjz21Vkk — cash (@cashch) October 19, 2021

Am Markt sei darauf Nestlé in Sippenhaft genommen worden. "Kein Wunder, gehen die Anleger auf Nummer sicher und verkaufen die Nestlé-Aktien noch am Tag vor dem Quartalsbericht", sagte ein Händler. Zumal der Titel zuleztt relativ nahe dem Rekordhoch von 117,44 Franken gehandelt worden sei.

(AWP)