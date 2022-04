Sehr beeindruck zeigen sich Analysten vom organischen Wachstum. Mit 7,6 Prozent liegt es deutlich über den Schätzungen. Auch die Preisentwicklung führt zu positiven Reaktionen.

Der Nestlé-Kurs steigt im Vormittagshandel um 1,6 Prozent. Der SMI, dessen wichtigster Konstituent Nestlé ist, legt rund eine Dreiviertelstunde nach der Börsenöffnung um 0,4 Prozent zu.

Analyst Patrik Schwendimann von der Zürcher Kantonalbank sieht es als positiv an, dass die Margenvorgaben für dieses Jahr nicht gesenkt wurden. Dies sorge für eine optimistische Einschtzung.

Zum starken Wachstum trugen Preiserhöhungen mit +5,2 Prozent den Löwenanteil bei. Besonders in den USA hob der Konzern die Preise kräftig an. Nestlé habe schneller an der Preisschraube gedreht, als erwartet, heisst es am Markt. Dank einem hohen Anteil an Premiumprodukten sei Nestlé gut positioniert, kommentiert etwa Vontobel.

Angesichts der Preiserhöhungen beurteilen die Analysten auch das Mengenwachstum RIG als bewundernswert. Für Schwachstellen müsse man tief graben, so der Tenor. Bei den Divisionen etwa haben sechs von sieben die Erwartungen übertroffen, nur Nestlé Health Sciences schnitt leicht schwächer als erhofft ab. Überflieger war ein weiteres Mal die Tierprodukte-Sparte, die laut Vontobel ein Drittel zum Wachstum beisteuerte.



Die Aktien von Nestlé hatten zuletzt keinen einfachen Stand. Investoren schichteten offenbar in die anderen SMI-Schwergewichte Roche und Novartis um.

(cash/AWP)