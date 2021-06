Der Swiss Market Index kommt am Montag kaum auf Betriebstemperatur und notiert nch Handelsbeginn kaum verändert. Dennoch steigen gleich sieben bekannte Aktien auf Allzeithochs.

Die Aktie von Nestlé steigt 0,2 Prozent auf 113,20 Franken. Damit hat der Titel seit Anfang März fast 20 Prozent zugelegt. Letzte Woche erhöhte JP Morgan das Kursziel für den Nahrungsmittelmulti von 125 auf 135 Franken.

Die Aktie von Sika steigt 1 Prozent auf einen erneuten Rekordwert von 294,90 Franken. Die gestiegenen Rohstoffpreise machen dem Bausstoffhersteller offenbar nichts aus. Ein Analyst von Onfield Investment Research hat das Kursziel am Montag auf nicht weniger als 358 Franken erhöht.

Der Titel von Richemont hat seit längerem einen guten Lauf. Die Aktie legt am Montag rund 1 Prozent auf den neuen Rekordstand von 114,65 zu. Seit der Bekanntgabe der Jahreszahlen am 21. Mai haben die Aktien rund 20 Prozent dazugewonnen.

Schlau war, wer in der Baisse von Givaudan Anfang Mai zugekauft hatte. Damals notierten die Aktien bei 3400 Franken, am Montag nun steht mit 4091 Franken ein neuer Rekordwert in den Büchern. Der Aromen- und Duftstoffhersteller gab letzte Woche die Zusammenarbeit mit Tmall, der offenen B2C-Plattform der Alibaba-Gruppe, bekannt. Die beiden Firmen wollen gemeinsam digitale Möglichkeiten für die Luxusparfümerie in China nutzen.

Kühne+Nagel auf dem Vormarsch

Fast unaufhaltsam scheint auch der Anstieg der Aktie von Kühne+Nagel. Sie legt am Montag über 2 Prozent zu, das Resultat ist ein Rekordstand von 315,50 Franken. Der Titel hat seit Mitte Februar fast 60 Prozent dazugewonnen. Das Logistikunternehmen strebt in diesem Jahr den sechsten Rekordgewinn in Folge an, wie Verwaltungsratspräsident Jörg Wolle im Interview mit der "Bilanz" erklärte.

Straumann steigen am Montag 0,8 Prozent auf ein Allzeithoch von 1436 Franken. Mitte März 2020 lag der Titel des Zahnimplantateherstellers noch bei 547 Franken. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt laut Bloomberg 1344 Franken.

Ein fast schon täglicher Rekordbrecher ist auch die Aktie von Logitech. Der Computerzubehörhersteller hatte im Mai das Ebit-Ziel für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 angehoben. Die Aktie ist seither von 92 auf den heutigen Rekordstand von 120,25 Franken geklettert.

(cash)