Der Genussschein von Roche steigt am Donnerstag im frühen Handel bis 1,4 Prozent auf 328,20 Franken. Das ist der höchste Stand seit Ende Juli.

Jefferies stufte das Rating für Roche GS auf "Buy" von "Hold" hoch und erhöhte das Kursziel auf 375 von 355 Franken. Der Pharmakonzern verfügt laut der US-Investmentbank über ein attraktives Verhältnis zwischen

Chancen und Risiken. Und Roche habe die klassenbeste Pipeline, die weitere Blockbuster-Chancen bietet, so Jefferies weiter.

Insgesamt sieht der zuständige Analyst kurz vor 2023 eine Fokus-Verlagerung auf 2024 und darüber hinaus. Dann dürfte Roche seines Erachtens zu einer mindestens mittleren durchschnittlichen Umsatzwachstumsrate zurückkehren, mit der Möglichkeit, die Pipeline zu erweitern, so der Analyst.

Trotz des Kurszuwachses steht der Roche-Genussschein in diesem Jahr 14 Prozent im Minus. Nicht alle Analysten sehen denn auch den Basler Pharmakonzern in derart gutem Licht wie Jefferies. Morgan Stanley senkte am Donnerstag das Kursziel für Roche auf 350 von 370 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Equal Weight". Allerdings wurde auch das Kursziel von Novartis gekürzt, nämlich auf 88 von zuvor 94 Franken.

(cash/AWP)