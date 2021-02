Am (gestrigen) Donnerstag seien insgesamt 1,6 Millionen neue Vorratsaktien ausgegeben worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Diese sollen per 9. Februar kotiert werden. Damit beträgt die Anzahl der im Handelsregister eingetragenen Aktien neu gut 21 Millionen.

Santhera gingen am Vorabend bei 2,985 Franken aus dem Handel.

(AWP)