Damit zog Rieter ein gut dreimal so hohes Bestellungsvolumen an Land wie im Vorjahr. Zudem stieg der Umsatz um kräftige 69 Prozent. Gegen 10:30 Uhr klettern die Titel um 6,15 Prozent auf 186,40 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht mit 0,92 Prozent im Plus. Zeitweise hatten die Valoren mehr als 8 Prozent zugelegt.

Analysten zeigen sich durchwegs zufrieden mit den Ergebnissen, die teils deutlich über den Markterwartungen gelegen haben. So heben die Experten von Stifel beispielsweise die starke Margenentwicklung hervor. Zudem verfüge Rieter mit dem hohen Auftragsvolumen nun über eine Visibilität bis 2024.

Diesem Urteil schliesst sich Baader Helvea-Experte Emrah Basic an. Dank des vollen Auftragsbuches sähen die zwei kommenden Jahre sehr vielversprechend aus - auch wenn man die Aussage des Managements, dass es "nicht für immer so weiter gehen könne" im Hinterkopf behalten solle. Etwas zurückhaltender ist man hingegen bei der ZKB. Die Umsatzentwicklung werde weiterhin durch die bekannten Lieferkettenprobleme gebremst, heisst es hier.

(AWP)