Am Swiss Market Index, der diese Woche rund 0,2 Prozent zulegen konnte, gibt es eine klare Gewinnerbranche: Die Uhren- und Schmuckhersteller. Das Wochenplus bei Richemont beläuft sich auf 5 Prozent, bei Swatch sind es 3 Prozent.

Richemont überraschte am Freitag mit guten Jahreszahlen, trotz Corona. Die Aktie legte bis um 6 Prozent zu, was quasi dem ganzen Wochengewinn entspricht. Vor allem das letzte Quartal lief extrem gut. So kletterte der Umsatz von Januar bis März um 30 Prozent. In China wurden die Verkäufe im letzten Quartal gar verdoppelt. Festlandchina ist nun der wichtigste Richemont-Markt. Auch Swatch ist in China stark aktiv.

Auffallend im Bereich SMI ist auch die Aktie von Credit Suisse, die 2 Prozent und damit mehr als die UBS dazugewinnt. Positive Firmennachrichten blieben diese Woche bei der zweitgrössten Schweizer Bank aus. Das Ausbleiben negativer Nachrichten reicht den Anlegerinnen und Investoren offenbar bereits, bei den gebeutelten Titeln zuzugreifen.

Roche, deren Tochtergesellschaft Genentech am Donnerstag vor der Branchenmesse Asco positive Daten zum Krebsmittel Tecentriq vorgestellt hatte, schneidet im Basler Rivalen-Vergleich diese Woche deutlich besser ab als Novartis (plus 1,2 Prozent vs. minus 2 Prozent). Seit Jahresbeginn resultiert bei beiden Titel allerdings mehr oder weniger eine Nullperformance. Sollten sich die Inflationsängste im Lauf des Jahres akzentueiren, könnte sich dies aber ändern. Die Pharma-Aktien könnten dann wieder in der Gunst der Anlegerinnen und Anleger stehen.

(Performance der Aktien im SMI in der Woche vom 17. bis zum 21. Mai 2021, Quelle: Bloomberg)

Am breiten Markt (im Swiss Performance Index) gibt es mit Sonova einen klaren Gewinner: Plus 19 Prozent diese Woche, davon alleine 12 Prozent am Dienstag, als der Hörgerätehersteller die Jahreszahlen bekanntgab. Der Konzern hat trotz tieferem Umsatz im Geschäftsjahr 2020/2021 mehr Gewinn erzielt. Möglich wurde dies dank Sparmassnahmen und angepassten Betriebsstrukturen.

(Performance der Aktien im SPI in der Woche vom 17. bis zum 21. Mai 2021, Quelle: Bloomberg)

Den Aktionären schüttet Sonova nun wieder eine Bardividende aus. Gleichzeitig lanciert Sonova ein neues Aktienrückkaufprogramm. Im Vorjahr hatte das Unternehmen die Investoren noch mit einer Aktiendividende abgespeist.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Die Analysten von Goldman Sachs etwa stellen die Frage, ob das Gewinnniveau längerfristig gehalten werden kann. Die Analysten sehen hier weiterhin Abwärtsrisiken für das Wachstum von Sonova und vor allem für die Margen aufgrund des hohen Wettbewerbdrucks im Hörgerätemarkt. Angesichts der starken Aktienperformance raten die Experten daher zum Verkauf der Aktien. Von schwächer werdenden Gewinnaussichten geht auch die ZKB aus.

Weiterhin aufsteigend ist die Aktie von Rieter (plus 12 Prozent diese Woche). Bereits letzte Woche machte der Winterthurer Spinnereimaschinenhersteller positive Aussagen zu seiner Auftragslage. Beobachter vermuten auch Zukäufe des neuen Ankeraktionärs Picanol hinter dem Kursanstieg. Am heutigen Freitag erhöhte die UBS nun ihr Rating auf "Neutral". Seit Ende Oktober hat sich der Wert der Aktie mehr als verdoppelt.

Auf Verliererseite fehlen diese Woche die deutlichen Absacker am breiten Markt weitgehend. Auf dem absteigenden Ast ist die Aktie des Milchverarbeiters Hochdorf, es resultiert ein Wochenminus von 4 Prozent. Der Titel fiel diese Woche nicht nur auf den Stand von November 2020, sondern näherte sich auch den Krisen-Tiefstständen vom Jahr 2019.