Zwei Jahre nachdem der Anbieter von Onlinespielen und -handel in den USA an die Börse ging, ist Sea das wertvollste Unternehmen in der Region Singapur. Während der Umsatz im letzten Quartal vermutlich mehr als 150 Prozent gewachsen ist, wird Sea auch in einem optimistischen Szenario nicht vor 2023 Gewinne erwirtschaften.

Trotzdem: Die Aktien sind seit Anfang 2019 von 11 Dollar auf 248 Dollar gestiegen. Unter den Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden Dollar sind die Aktien 2020 bezüglich der Kursrendite die eindeutige Nummer eins in Asien - global müssen sich die Sea-Aktien nur von Tesla geschlagen geben.

Kursentwicklung der Sea-Aktien seit Anfang 2019 (Quelle: cash.ch).

Die Bullen unter den Analysten argumentieren, dass Sea der beste Weg ist, um in die boomende südostasiatische Wirtschaft zu investieren. Es wird erwartet, dass Sea in den MSCI Singapore Index aufgenommen wird, was den Aktienkurs stützen sollte.

Die Bären legen den Fokus auf die hohe Bewertung, die jeden Massstab sprengt. "Wenn das Wachstum nachlässt, wird ein Ausverkauf folgen", sagt Angus Mackintosh, Gründer des Marktforschungsinstituts CrossASEAN Research. Der Konsens gehe von einem mehr als 50-prozentigen Wachstum für 2021 aus.

Short gehen empfehlen aber auch die pessimistischen Analysten nicht. Die Aufnahme in den MSCI Singapore berge diesbezüglich ein zu grosses Risiko. Besser warte man ab, bis dieser Schritt vollzogen sei.

Die von Bloomberg befragten Analysten setzen im durchschnitt ein Kursziel von 246 Dollar, was in etwa dem aktuellen Kurs entspricht. Nur zwei von 21 Analysten empfehlen einen Verkauf der Aktie. Die Zahlen zum vierten Quartal am heutigen Dienstag vor Börseneröffnung werden mehr Klarheit bringen, wohin die Reise schlussendlich gehen wird.

(Bloomberg/cash)