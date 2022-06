Es sei gelungen, den Grossteil der gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben, so SGL Carbon in einer Mitteilung. Die Aktien verzeichneten daraufhin den stärksten untertägigen Kursanstieg seit 11 Monaten und stiegen um bis zu 13 Prozent.

Unter Berufung auf "gute" Performance aller vier Geschäftsbereiche erwartet das Wiesbadener Unternehmen nun, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern in diesem Jahr 90 Millionen Euro erreichen könnte, gegenüber einer früheren Prognose von maximal 70 Millionen Euro. Die Umsatzprognose wurde auf etwa 1,1 Milliarden Euro angehoben von zuvor etwa 1 Milliarde Euro.

Der optimistischere Ausblick fällt in eine Zeit, in der industrielle Schwergewichte im Land eher über die Risiken einer Verknappung der Energieversorgung und steigende Rohstoffkosten klagen. Die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum gingen nach der Invasion der Ukraine durch Russland im Februar merklich zurück. Die Bundesbank warnte letzten Monat, dass die Produktion im zweiten Quartal "bestenfalls leicht" steigen dürfte.

SGL veröffentlicht am 4. August Halbjahreszahlen. Die Mittelfristziele des Unternehmens bis 2025 gelten weiter.

(Bloomberg)