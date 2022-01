Der Hersteller von Bauchemikalien hat am Morgen bewiesen, dass er sein flottes Wachstumstempo bis zum Jahresende 2021 durchziehen konnte. Die publizierten Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.

Um 10.00 Uhr notieren Sika in einem freundlichen Gesamtmarkt deutliche 2,9 Prozent fester bei 350 Franken. Am Vortag hatten anhaltende Sektorrotationen und Gewinnmitnahmen die Papiere aber um 5,6 Prozent gedrückt.

Analysten sprechen von "erfreulichen" Umsatzzahlen, die Sika vorgelegt habe. Mit einem Wachstum von 17,1 Prozent in Lokalwährungen hätten die Innerschweizer die eigenen Vorgaben von 13-17 Prozent sogar leicht übertroffen.

Sika habe die durchschnittlichen Erwartungen im Schlussquartal einmal mehr übertroffen, stellt ein Berufsvertreter fest. Etwas enttäuscht habe einzig der Bereich "Global Business". Dieser litt darunter, dass sich bei den Autobauern kein Aufschwung eingestellt hat.

Das Unternehmen stellt für 2021 unverändert eine EBIT-Marge von 15 Prozent in Aussicht. Einige Analysten sehen daher etwas Luft nach oben für die eigenen Gewinnschätzungen.

Die Aktien von Sika hatten in den letzten Tagen einen ziemlich schweren Stand. Seit Jahresbegin summiert sich trotz heutigem Plus ein Minus von gut 7 Prozent. Denn seitdem die die Dollarzinsen steigen, werden bei Wachstumsaktien wie Sika Gewinne eingestrichen. Diese hatten in 2021 um satte 57 Prozent zugelegt.

Laut Händlern bleibt die Zinsentwicklung auf kurze Sicht der entscheidende Kursfaktor für die Papiere. Der nun ausgewiesene Zahlenkranz löse zwar eine Kurserholung aus, werde an dem Umstand aber nicht viel ändern, so der Tenor.

(AWP)