Die auf der Nasdaq-Technologie basierende Plattform sei stabil in Betrieb, teilte die SIX Group am Dienstag mit.

Das "Upgrade" ermögliche das Clearing von 10 Millionen Handelsgeschäften pro Tag, hiess es weiter. Die SIX geht davon aus, dass die Zahl der abgewickelten Geschäfte in Zukunft steigen wird. Daher sei beabsichtigt, in einem nächsten Schritt auch die Märkte und Handelsplätze für das Schweizer Clearing auf diese neue Plattform auszuweiten.

(AWP)