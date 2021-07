Berenberg erhöht das Kursziel von Lonza auf 760 Franken von zuvor 690 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Die überraschende Zulassung des neuen, umstrittenen Alzheimer-Medikaments Aduhelm von Biogen habe Investoreninteresse an Lonza-Aktien erweckt, schreibt der Analyst Xian Deng.

Dies auch weil es die Wahrscheinlichkeit von anderen Alzheimer-Zulassungen erhöht habe und dies eine Nachfrage nach Produktionskapazitäten erzeugen dürfte. Wahrscheinlichkeitsbereinigt modelliert der Experte 22 Franken Wert pro Aktie, der sich aus den Chancen rund um Alzheimer-Medikamente für Lonza ergebe.

Die Aktie von Lonza steigt an der SIX am Freitag um 0,2 Prozent auf 655 Franken. Lonza war mit einem Kursplus von 65 Prozent die beste SMI-Aktie 2020, in diesem Jahr 16 Prozent. Die Basler bringen am 23. Juli die Halbjahreszahlen.

Credit Suisse erhöht das Kursziel für Siegfried insbesondere aus Bewertungsgründen auf 955 von 800 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform". Ihre Prognosen für den Umsatz und ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie für 2021-2023 werden um durchschnittlich 4 bzw. 7 Prozent angehoben. Die Bank sieht für den Pharmazulieferer erhebliche Wachstumschancen, die unter anderem auf vielversprechenden Branchentrends beruhen.

Die Aktie von Siegfried steigt am Freitag 0,9 Prozent auf 873 Franken. Das Kursplus in den letzten zwölf Monaten beträgt 90 Prozent.

(cash)