Der Lebensversicherer hat vorbörslich ein Update zu seinem Geschäft nach neun Monaten gegeben und dabei bei den Prämien etwas besser als erwartet und bei den Fee-Erträgen etwas unter den Schätzungen abgeschlossen. Als positiver Faktor wird bei Analysten aber vor allem auch die hohe Solvenzquote erwähnt.

Um 10.25 Uhr gewinnen die Papiere von Swiss Life 0,2 Prozent auf 513,60 Franken (Tageshoch bisher 516,60 Fr.), dies in einem leicht festeren Gesamtmarkt (SMI +0,1 Prozent). Im bisherigen Jahresverlauf haben die Aktien bereits rund ein Viertel dazugewonnen und sind damit in der oberen Hälfte der 20 SMI-Titel zu finden.

Gemäss Analysten waren die Prämieneinnahmen zwar rückläufig, aber weniger stark als geschätzt. So seien die Prämien in der Schweiz zwar um knapp 15 Prozent zurückgegangen, heisst es etwa bei der Bank Vontobel. Allerdings sei dieser Rückgang, der vor allem wegen des nicht mehr forcierten BVG-Vollversicherungsgeschäfts erwartet wurde, deutlich geringer ausgefallen als erwartet.

Etwas mehr erhofft hatte man sich in Expertenkreisen von den Kommissionserträgen. Diese liegen nach neun Monaten am ganz unteren Ende der Erwartungsbandbreite. Dafür kann der Lebensversicherer sowohl beim Nettoneugeld in der Vermögensverwaltung wie auch mit der hohen SST-Quote per Ende September bei Analysten punkten.

Gemäss dem Broker Kepler Cheuvreux spricht wegen der hohen SST-Quote im Hinblick auf den nahenden Investorentag einiges für eine grosszügigere Ausschüttungspolitik. Denn die Quote liegt mit rund 210 Prozent klar über der firmeneigenen Zielbandbreite von 140 bis 190 Prozent.

Für Vontobel bestätigt der Zwischenbericht denn auch einmal mehr die Stärken des Geschäftsmodells. Und für die ZKB zeigt der Zwischenbericht "insgesamt vorteilhafte Entwicklungen", nicht nur beim Volumen, sondern auch bei anderen wichtigen Leistungskennzahlen.

Marktbeobachtern zufolge birgt der vorliegende Bericht allerdings insgesamt nur bedingt Gründe, die nochmals für deutlich steigende Notierungen sprechen würden. Das bisherige Jahreshoch für Swiss Life bei 522,40 Franken dürfte daher kurzfristig eher nicht geknackt werden. Neue Impulse erhofft man sich allerdings schon bald, und zwar vom Investorentag am 25. November, bei dem das neue Strategieprogramm vorgestellt werden soll.

(AWP)