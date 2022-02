Vorbörslich ging es für die Papiere von Digital World DWAC am Dienstag an der Wall Street fast 30 Prozent auf 106,44 Dollar nach oben. Damit dürfte der Anteilsschein ein Niveau erreichen, welches er zuletzt im Oktober hatte.

Trumps App namens "Truth Social" ist bei Apple bei ihrem Debüt an die Spitze der Charts geklettert. Die neue Netzwerk-App gehört zu der vom früheren US-Abgeordneten Nunes geführten Trump Media & Technology Group (TMTG). Das Unternehmen plant, in einem Spac-Deal mit Digital World in New York an die Börse zu gehen.

Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 haben die weltgrössten Online-Netzwerke wie Twitter, Facebook und YouTube den früheren US-Präsidenten ausgeschlossen. Dem Republikaner, dem Millionen auf den sozialen Medien gefolgt waren, wird vorgeworfen, damals die Gewalt angestachelt zu haben.

Auch andere mit Donald Trump in Verbindung stehende Aktien legten am Dienstag zu. Phunware, die mit Trump bei der Kampagne zur Wiederwahl 2020 zusammengearbeitet haben, stiegen fast 18 Prozent. Zudem kletterten die Papiere des Börsenmantels CF Acquisition VI, der die Videoplattform Rumble auf das Parkett bringen will.

(Reuters)