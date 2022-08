Das Unternehmen hat den Umsatz und vor allem die Ergebnisse im ersten Halbjahr weit stärker als erwartet gesteigert und erhöhte ein weiteres Mal die Vorgaben fürs Gesamtjahr 2022. Das kommt an der Börse gut an. Gegen 09.55 Uhr rücken U-blox an der Börse um 13 Prozent auf 131,80 Franken vor, während sich der Gesamtmarkt (SPI) kaum vom Fleck bewegt. Die U-blox-Papiere zählen zu den grossen Gewinnern in diesem Jahr. Zu Beginn des Jahres kostete eine U-blox-Aktie knapp 70 Franken. Damit errechnet sich aktuell seither ein Plus von über 85 Prozent.

U-blox habe das erste Halbjahr klar besser als erwartet abgeschlossen, schreibt Harald Eggeling von der ZKB. Wesentliche Treiber des Geschäfts seien nach wie vor die Bereiche Automotive und Industrial, während sich das Wachstum im Consumer Electronics-Geschäft wie erwartet abgeschwächt habe.

Auch Mark Diethelm von der Bank Vontobel schreibt von exzellentem Wachstum und einer substanziellen Margenverbesserung, die U-blox in der ersten Jahreshälfte erzielt hat. Die Marktvorgaben seien bei weitem übertroffen worden. Und dank der guten Auftragslage habe U-blox die Guidance erneut erhöht, was auch deutliche Erhöhungen in den Analystenschätzungen zur Folge haben werde.

Von der UBS gibt es für U-blox ebenfalls nur lobende Worte. Die sehr guten Zahlen und die Prognoseerhöhung würden der Aktie weiteren, starken Auftrieb geben, heisst es da. Und auch ein weiterer Analyst sieht für die U-blox-Papiere den Weg für eine deutlich höhere Bewertung geebnet.

