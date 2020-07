Mit dem Ergebnis im zweiten Quartal wurden die Prognosen von Analysten klar übertroffen. Auch gab sich die Grossbank mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf aus Sicht des Marktes recht zuversichtlich.

UBS legen gegen 9:45 Uhr 2,7 Prozent auf 11,57 Franken zu. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI gewinnt mit +0,2 Prozent moderat. Auf Jahressicht betrachtet bewegen sich die Papiere der Grossbank im Mittelfeld der Blue Chips - mit einem Minus von 5,3 Prozent. Um den coronabedingten Einbruch im März auszumerzen, wäre noch ein gutes Stück Erholung nötig.

Credit Suisse legen aktuell mit +3,1 Prozent in ähnlicher Grössenordnung zu. Allerdings verbucht die kleinere Bank ein Minus von gut einem Fünftel seit Ende 2019.

Die UBS musste im Berichtsquartal wegen der Coronakrise weitere Wertberichtigungen für Kreditrisiken tätigen und hat damit zwar weniger verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich fiel aber mehr Gewinn an als am Markt erwartet worden war.

«Solider Zahlenkranz»

Alles in allem handle es sich um einen "soliden" Zahlenkranz, schreibt Goldman Sachs in einem ersten Kommentar. Dazu hätte nicht zuletzt auch die Investmentbank beigetragen - auch wenn die Erträge in diesem Bereich nicht mit der US-Vergleichsgruppe mitgehalten hätten.

"Aus unserer Sicht sind die Kreditrückstellungen wichtig: Sie sind wesentlich geringer ausgefallen als von uns erwartet", schreibt zudem die ZKB. Auch hätten die Kundenvermögen positiv überraschend: Das Nettoneugeld sei insbesondere im Asset Management positiv ausgefallen, aber auch Global Wealth Management habe "gutes" Neugeld angezogen - "ein schwieriges Unterfangen für ein zweites Quartal".

Die UBS geht mit Blick in die Zukunft zwar davon aus, dass auch im zweiten Semester weitere Wertberichtigungen für Kreditverluste anfallen dürften. Diese sollten aber den Angaben zufolge unter dem Niveau der ersten sechs Monate bleiben. Die Aussage überrasche, so der zuständige ZKB-Analyst, "zumal die Konkurswelle erst ab Spätherbst zu beobachten sein dürfte". Er gehe derzeit insgesamt jedoch von einer Schätzungserhöhung von 3 bis 5 Prozent aus.

Positiv heben die Analysten von Goldman Sachs auch die Kapitalisierung hervor: Die harte Kernkapitalquote ist im zweiten Quartal um 50 Basispunkte auf 13,3 Prozent angestiegen.

Und Vontobel zeigt sich angetan über Aussagen zur Kapitalrückführung: Sollten die Aktienkäufe bereits im vierten Quartal wieder aufgenommen werden, wäre das eine positive Überraschung, schreibt der Analyst. Das Geschäftsmodell der UBS und das Risikoprofil seien insgesamt attraktiver als das vieler globaler Wettbewerber.

(AWP)