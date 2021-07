Das durch seine Corona-Impfung bekanntgewordene US-Biotechunternehmen Moderna zieht in den S&P-500-Index ein. Der Impfstoffhersteller werde das Biopharmazie-Unternehmen Alexion Pharmaceuticals ab 21. Juli ersetzen, teilt der Indexbetreiber mit. Im nachbörslichen Handel sprangen Moderna-Aktien rund sechs Prozent in die Höhe. In diesem Jahr hat das Papier bereits um 150 Prozent zugelegt. Damit stieg die Marktkapitalierung des Unternehmens auf rund 100 Milliarden Dollar.

(Reuters)