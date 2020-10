Nur fünf Tage vor dem Abstimmungstermin sehen mehrere Top-Hedgefonds den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden als Gewinner der US-Präsidentschaftswahlen. Gleichzeitig gehen sie zunehmend davon aus, dass die Republikaner auch die Kontrolle über den Senat verlieren werden.

Die UBS-Hedgefonds-Plattform O'Connor, die Investmentunternehmen Harvest Volatility Management und MKP Capital Management, die zusammen ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden Dollar verwalten, sehen keine zweite Amtszeit von Präsident Donald Trump als realistisch an. Sie verfolgen eine Reihe von Strategien, vom Kauf von Value-Aktien bis zu Wetten auf Rohstoffe, um vom prognostizierten Demokraten-Sieg zu profitieren.

"Wir sind seit drei Monaten von der US-Wahl besessen", sagte Kevin Russell, CIO der UBS-Hedgefonds-Plattform O'Connor. "Diese Wahl, die ein so grosses und offensichtliches Risikoereignis war, wird aus Risikogesichtspunkten plötzlich zu einem viel harmloseren Szenario."

Bei aller Einigkeit über den Ausgang der US-Wahlen bleiben die Hedgefonds jedoch vorsichtig. Sie wollen sicherzustellen, dass sie die diesjährigen Gewinne nicht leichtfertig verspielen. Sie gehen daher nicht "All-In" auf eine grosse Wette, da das Potenzial für eine Überraschung im späten Wahlkampf - wie die jüngste Wahlgeschichte gezeigt hat - oder ein umstrittenes Ergebnis trotzdem noch gross ist.

Hedgefonds mit keiner weissen Weste

Die vergangenen Jahre zeigen, dass Hedgefonds bei der Prognose von Märkten nicht immer richtig lagen. Und die Renditen der 3,3 Billionen Dollar-Branche liegen 2020 und in vier der sechs Vorjahre hinter dem S&P 500 zurück.

Hedgefonds-Manager scheinen mit ihrer derzeitigen Einschätzung der Stimmung an der Wall Street zu folgen. Der Cboe Volatility Index VIX - bekannt als "Angstmass" des Aktienmarktes - bewegte sich in diesem Monat bis vor kurzem relativ verhalten. Dies zum grossen Teil, weil Händler auf einen Biden-Gewinn setzen. Während sich einige Wall-Street-Analysten auf potenzielle Vorteile der Demokraten-Agenda konzentrieren, wie beispielsweise eine Erhöhung der fiskalischen Anreize, haben andere Bedenken geäussert, dass Steuererhöhungen die Unternehmensgewinne beeinträchtigen könnten.

Milliardär und Investor Stan Druckenmiller sagte beispielsweise auf einer Konferenz am Dienstag, dass ein Durchmarsch der Demokraten und das Gespenst höherer Steuern und Inflation die Aktien in den kommenden Jahren belasten werden.

Prognosemodelle sehen Biden als Sieger

Das Prognosemodell der US-amerikanischen Nachrichtenwebsite FiveThirtyEight gab Biden am Dienstag eine 88-prozentige Chance, zu gewinnen. Es besteht jedoch weiterhin die Sorge, dass ein enges Rennen angesichts der polarisierten Wählerschaft und einer Rekordzahl von Briefwahlzetteln zu einem umstrittenen Rechtsstreit um das Endergebnis führen könnte.

Die Berechnungen der UBS-Hedgefonds-Plattform O'Connor geben einer "blauen Welle" eine Chance von mehr als 50 Prozent, sagte Russell in einem Interview. Der Multi-Strategie-Hedgefonds hatte sich ab dem 27. Oktober leicht auf wertorientierte Industriewerte wie den Stahl- und Materialsektor konzentriert, die von Bidens zwei Billionen Dollar schweren Infrastrukturplan profitieren könnten.

Scott Bessent, Gründer von Key Square Capital Management, teilte den Anlegern in einem Brief mit, dass die Wahrscheinlichkeit eines Biden-Gewinns, der innerhalb von 72 Stunden nach Abschluss der Umfragen am 3. November bestätigt wird, bei etwa 50 Prozent liegt. Zu den bestehenden Aktienwetten von Key Square gehören chinesische Aktien und ein Korb mit Industrie-, Transport-, Wohnungsbau- und Rohstoffproduzenten, sagte er.

Hedgefonds-Manager sehnen Ende des Wahlkampfs herbei

Hedgefonds-Manager können erleichtert sein, wenn der US-Präsidentschaftswahlkampf beendet ist - und das aus gutem Grund. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich Hedgefonds in den drei Monaten nach einem Showdown des US-Präsidentenwahlkampfs im Durchschnitt besser entwickelt als in den drei Monaten zuvor, so das Research-Unternehmen PivotalPath.

Der Makro-Hedgefonds MKP Capital, der Ende 2019 2,2 Milliarden Dollar verwaltete, glaubt auch, dass die Wahl unabhängig vom Ergebnis ein Segen für Risikoaktiva sein wird - solange sich die Phase-III-Studien für einen Covid-19-Impfstoff als erfolgreich erweisen. Das Basisszenario von MKP Capital ist ein Durchmarsch der Demokraten. Falls auch eine frühzeitige Zulassung eines Impfstoffs eintrifft, könnten Aktien mindestens 10 Prozent gewinnen.

(Bloomberg)