Im Podcast "HZ Insights" sprechen Tim Höfinghoff und Invest-Experte Harry Büsser über den Boom der Kryptowährungen: Warum steigen die Preise derzeit wieder so rasant? Was hat Elon Musk damit zu tun? Vor allem: Wann platzt die Blase? Oder ist das alles gar keine Blase?

Ausserdem geht es darum, welche Vor- und Nachteile Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und Co. haben. Ebenso sprechen wir über die Gründe, dass immer mehr Firmen in diese Währungen einsteigen und weshalb das Interesse an Wall Street an solchen Investments erheblich zunimmt.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei handelszeitung.ch mit dem Titel: "Kryptogeld: Wann platzt die Bitcoin-Blase?".