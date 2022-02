Der Umsatz mit strukturierten Produkten der grössten Mitglieder der "Swiss Structured Products Association" (SSPA) ging 2021 um 8 Prozent auf 337 Milliarden Franken zurück. Der Umsatz allein im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr hingegen um 5 Prozent auf 83 Milliarden.

Mit einem Umsatzanteil von rund 50 Prozent waren 2021 Renditeoptimierungsprodukte die beliebteste Produktgruppe, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Hebelprodukte blieben mit einem Umsatzanteil von 25 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von Partizipationsprodukten mit 13 Prozent. Mit Blick auf die Anlageklasse waren Aktien (57 Prozent) weiterhin am wichtigsten, gefolgt von Devisen (24 Prozent) und Anleihen (8 Prozent).

Mehr nichtkotierte Produkte

Nichtkotierte Produkte machten im vergangenen Jahr einen stabilen Marktanteil von 65 Prozent aus, während die kotierten Produkte entsprechend auf 35 Prozent des Marktes kamen. Die wichtigsten Währungen waren Euro (39 Prozent), US-Dollar (36 Prozent) und Schweizer Franken (11 Prozent).

"Nach dem Rekordjahr 2020 mit einem absoluten Höchstumsatz im März 2020 getrieben durch den Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich die Umsätze mit strukturierten Produkten im vergangenen Jahr normalisiert", liess sich SSPA-Präsident Markus Pfister in der Mitteilung zitieren. Strukturierte Produkte blieben jedoch weiterhin attraktiv.

In der von Boston Consulting erstellten Statistik werden börsenkotierte und nicht börsenkotierte Produkte berücksichtigt, die in oder für die Schweiz kreiert und national sowie international abgesetzt werden. An der Erhebung für das vierte Quartal nahmen den Angaben zufolge die SSPA-Mitglieder UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Vontobel, ZKB, Leonteq, Raiffeisen Schweiz, Banque Cantonale Vaudoise, Goldman Sachs, Société Générale sowie Barclays Capital teil. Diese Institute präsentieren den Grossteil des Schweizer Marktes.

