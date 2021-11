Die Nachricht sorgte am Freitagmittag an den weltweiten Börsen für ordentlichen Wirbel: Der US-Pharmakonzern Pfizer gab bekannt, dass seine Covid-19-Pille Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei Hochrisikopatienten um 89 Prozent reduzieren könnte. Die Konsequenz: Die Aktien von Corona-"Profiteuren" wurden von Anlegerinnen und Anlegern reihenweise aus den Depots geworfen. Während in der Schweiz Pharmaaktien wie Lonza, Bachem oder die Medizintechniker Straumann und Medartis arg unter die Räder gerieten, sackten an der US-Börse insbesondere Impfstoff-Aktien wie Moderna, Biontech oder Novavax ab.

Gesucht hingegen waren sogenannte "Reopening"-Aktien, also jene, die von der wirtschaftlichen Öffnung besonders profitieren. Zu den grossen Gewinnern zählten am Freitag etwa Dufry, LM Group oder Flughafen Zürich. Obwohl das Medikament von Pfizer noch keine Notfallzulassung von den US-Behörden erhalten hat und eine Therapie rund 700 Dollar kosten soll, halten Investoren die neue Pille für vielversprechend, um die Pandemie weltweit zu lindern und die Rückkehr zum Reisen zu beschleunigen.

Die Pille gebe "Anlass zur Hoffnung, dass die Wiedereröffnung reibungsloser vonstatten gehen kann, vor allem, wenn die Pille die Belastung der Krankenhauskapazitäten verringern kann", so Jun Rong Yeap, Marktstratege bei IG Asia in Singapur. "Die Tatsache, dass es sich um eine orale Behandlung handelt, könnte zusammen mit der hohen Wirksamkeit auch darauf hindeuten, dass sie besser angenommen wird."

Auch in Asien sorgten die News am Montagmorgen für steigende Aktienkurse bei Reise-Aktien. Die asiatischen Märkte waren am Freitag bereits geschlossen, als Pfizer die News herausgab. Ein Bloomberg-Index für Kasinoaktien aus Macau verzeichnete mit einem Anstieg von 7,2 Prozent den grössten Zuwachs seit über zwei Monaten, während der Index für asiatisch-pazifische Fluggesellschaften um 5,5 Prozent zulegte – so stark wie seit März nicht mehr. Die Aktien des Reisegepäckherstellers Samsonite International stiegen in Hongkong um 15 Prozent.

Allerdings: Am Montag scheint der Reopening-Trade am Schweizer Markt bereits wieder unterbrochen. Sowohl die Aktien von Flughafen Zürich (-2,5 Prozent), Dufry (-1,1 Prozent) und LM Group (-0,5 Prozent) fallen im Handel vom Montagvormittag. Auch die Impfstoff-Werte Moderna und Biontech steigen im US-vorbörslichen Handel um je 5 Prozent. Die Aktien von Lonza (+1,1 Prozent) und Bachem (+3,3 Prozent), die am Freitag auf Talfahrt geschickt wurden, setzen hingegen zu einer Gegenbewegung an. Auch Medartis (+2,3 Prozent) kann sich von seinen Verlusten etwas erholen.

Vieles deutet daraufhin, dass der Markt die Corona-"Profiteure" zu stark abgestraft hat. Auch bei früheren Nachrichten über neue Corona-Medikamente sackten andere Impfstoff-Aktien sowie deren Zulieferer zunächst ab. Jedoch setzte sich zuletzt jeweils die Erkenntnis durch, dass ein neues Medikament die Impfung nicht obsolet mache.

(Mit Matarial von Bloomberg)