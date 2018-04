Den hohen Niveaus des Volatilitätsindex "Junk Equity" folgten in der Vergangenheit negative Aktienrenditen, so das Strategie-Team von Société Générale. Die Benchmark befand sich am 3. April bei der 97. Perzentilmarke, erklärte das von Andrew Lapthorne angeführte Team dieser Woche in einer Analyse. Das sei ein Hinweis auf eine "extreme Risikoaversion", erläuterten sie.

"Werte über dem 66. Perzentil deuten auf erhöhten Marktstress und ein risikoaverses Marktumfeld hin, und es hat sich gezeigt, dass sie im Durchschnitt mit Abwärtstrends an den Märkten korrelieren", schrieben sie.

Der SocGen-Index stieg am 30. Januar über das 66. Perzentil, kurz bevor die Volatilität kletterte und die Aktienmärkte Anfang Februar einbrachen. Der MSCI All Country World Index fiel über 4 Prozent in dem Monat und der Cboe Volatility Index schnellte um fast 50 Prozent nach oben.

Der SocGen-Index misst die Volatilitätsunterschiede zwischen Unternehmen mit starken Bilanzen und ihren schwächeren Pendants im Zeitverlauf. Wenn es "systemweiten Stress" auf dem Markt gibt, sollte diese Aktiengruppe ein Frühwarnsignal abgeben, haben die Strategen Anfang dieses Jahres in einem separaten Bericht geschrieben, als sie die Funktionsweise der Messgröße skizzierten.

(Bloomberg)