Aktien steuern weltweit auf die schlimmste Talfahrt seit der europäischen Schuldenkrise vor einem Jahrzehnt zu - und Goldman-Sachs-Strategen erwarten anhaltende Verkäufe.

Der MSCI All Country World Index fällt am Mittwoch bereits den neunten Tag in Folge und verzeichnet damit die längste Verluststrecke seit 2011. Den Aufschwung Mitte Juni ordnet das Goldman-Team um Peter Oppenheimer als Bärenmarktrallye ein.

“Kurzfristig sind die Märkte bärisch, und im September und Oktober kommt es normalerweise zu einem starken Rückgang”, pflichtete Chris Wood von Jefferies auf Bloomberg TV bei. In den USA begünstigt die schwächelnde Wirtschaft Goldman zufolge Value-Aktien gegenüber Wachstumstiteln.

Diese schnitten zu Beginn von Rezessionen besser ab. Die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession 2023 beträgt laut Goldman 33 Prozent.

(Bloomberg/cash)