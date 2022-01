Es sei inzwischen mit einer höheren Anzahl von Zinserhöhungen der Fed zu rechnen, sagen Strategen unter der Leitung von David Kostin.

Anleger sollten sich auf Qualitätswerte konzentrieren und eine übergewichtete Position in Energietiteln halten. Aktien seien immer noch die beste Anlageoption, heisst es indes an anderer Stelle im Goldman-Universum.

Die Bewertungen seien "nicht annähernd" so hoch wie auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase vor zwei Jahrzehnten, sagt Sharmin Mossavar-Rahmani. "Das Schlimmste, was ein Kunde tun kann, der sein Vermögen erhalten will, ist, in einem Abwärtssog zu verkaufen", so die Leiterin der Investmentstrategie-Gruppe der Bank in einem Interview.

(Bloomberg/cash)