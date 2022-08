Die Geschwindigkeit, mit der die Multiples (eine Form der Unternehmensbewertung im Kokurrenzvergleich) zurückgegangen sind, übersteige die Kompression, die während früherer Rezessionen zu beobachten war.

"Obwohl die Konjunkturaussichten nach wie vor schwierig sind, sind wir der Meinung, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis für Aktien in der zweiten Jahreshälfte attraktiver wird", so Strategen um Marko Kolanovic, der in einer Umfrage letztes Jahr zur Nr. 1 in seiner Zunft gewählt wurde.

Der Dow Jones hat im Juli bereits Boden gut gemacht. Er gewann rund 5 Prozent dazu, seit Jahresbeginn steht er aber noch immer rund 11 Prozent im Minus. Der Nasdaq geann im Juli 11 Prozent.

Kolanovics Kollegen von Morgan Stanley und der Bank of America erwarten hingegen mehr Druck auf die Kurse wegen absehbar reduzierter Gewinnschätzungen. Citi sieht nach der jüngsten Rallye ein zunehmendes Risiko für ein "Short-Squeeze".

(Bloomberg/cash)