Newron-CEO Stefan Weber begründet den Schritt mit den andauernden Diskussionen um den Rahmenvertrag zwischen der EU und der Schweiz. Mit dem zusätzlichen Listing in Düsseldorf solle bestehenden, aber auch potenziellen Neu-Investoren aus EU-Ländern der Handel mit der Newron-Aktie über EU-Broker erleichtert werden.

Wie das biopharmazeutische Unternehmen am Donnerstag mitteilte, seien die Aktien nun auch im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gelistet. Die Oddo Seydler Bank agiere dabei als Designated Sponsor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.

London-based trading venues run by UBS Group AG, Aquis Exchange Plc and CBOE Global Markets Inc. warn clients they will exclude securities by Swiss issuers starting next week if Switzerland is left to defend its stock market against punitive EU measures:https://t.co/agxLUig1ZP

— Pieter Cleppe (@pietercleppe) 25. Juni 2019