Basis dafür soll ein multilaterales und offenes Regelwerk bilden, das die Gleichberechtigung aller Marktteilnehmer sichert, wie die SIX am Freitag mitteilte.

Mit der Einführung eines so genannten "National Cash Scheme" (NCS) will die Börse die vertraglichen Grundlagen definieren, damit künftig sämtliche Geschäftsfälle auch an den Automaten anderer Institute denn der eigenen Hausbank abgewickelt werden können. Derzeit steht den Nutzern von Bancomaten nur an den bankeigenen Geräten die ganze Bandbreite an Funktionalitäten zur Verfügung.

Diese Einschränkungen sollen mit der Einführung des NCS aufgehoben werden. Die technischen Voraussetzungen seien dank des Projekts "ATMFutura", mit welchem eine einheitliche Software auf sämtlichen Schweizer Bancomaten einführt wurde, bereits geschaffen worden, so die SIX. Das Regelwerk NCS sei zudem so angelegt, dass künftig auch neue Anbieter von Automaten oder Bezugsmitteln jederzeit und zu gleichen Konditionen am NCS teilnehmen können.

Bargeldbezug bald mittels QR-Code

Die Möglichkeiten zur Abwicklung von Bargeschäften sollen also erweitert werden. Die SIX will damit auch innovative Technologien wie beispielsweise den Geldbezug mittels QR-Code auf breiter Basis fördern. "Die SIX treibt die Transformation der Finanzmärkte voran und macht so zukunftsweisende Technologien nutzbar", wird in der Mitteilung CEO Jos Dijsselhof zitiert.

Die SIX strebt eine Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Zahlungstechnologie-Unternehmen an, um eine möglichst breite Akzeptanz des NCS zu gewährleisten. So hat laut SIX der grosse Player Visa seine Kooperation bereits zugesagt. Das NCS soll demnach bereits im laufenden Jahr auf den ersten Visa-Debitkarten angeboten werden.

Darüber hinaus kündigt die SIX die Lancierung einer Debit Mastercard sowie der Visa Debit an, welche über den Leistungsumfang der bisherigen Maestro- oder V Pay-Karten hinausgehen und weitere Zusatzfunktionen bieten. Dazu gehören laut SIX etwa ein sicheres Online-Shopping oder Reservationen im Zusammenhang mit der Buchung von Hotels oder Mietwagen.

(AWP)