Der Kurs ist um 4,2 Prozent angestiegen, nachdem das Unternehmen am Morgen den Handel an der Euronext in Brüssel startete. Die Aktie eröffnete bei 13,02 Euro. Der IPO-Ausgabe lagt bei 12,75 Euro.

Nach Angaben der Börsenbetreiberin Euronext strebte Onward eine Preisspanne für die Aktie zwischen 11,75 und 13,75 Euro an.

Wie Bloomberg schreibt, könnte der Erlös für das Unternehmen auf 86,5 Millionen Euro steigen, wenn eine Überzeichungs-Option voll ausgeübt wird.

Das Unternehmen, ein Spin-Off der ETH Lausanne, forscht an Therapien zur Stimulation bei Rückenmarkverletzungen. Mitgründer des Unternehmens ist der Neurowissenschaftler Grégoire Courtine.

(Bloomberg/cash)