Fast 600 Spacs, die über ein Vermögen von fast 160 Milliarden Dollar verfügen, suchen nach einem Kaufobjekt - mehr als eine Versiebenfachung im Jahresvergleich. Und die Zeit läuft ihnen davon. Spacs haben in der Regel 12 bis 18 Monate plus Verlängerung, um entweder etwas zu kaufen, oder das Geld an die Investoren zurückzugeben.

Angesichts von 88 aktiven Spacs, die 2022 auslaufen, und weiteren 318 mit Frist in der ersten Hälfte 2023 sieht Goldman Sachs die Möglichkeit eines "Staus bei den Transaktionsabschlüssen". Willige und würdige Fusionspartner könnten schwerer zu finden sein und der Zeitdruck könnte Spac-Sponsoren veranlassen, für ein Geschäft zu viel zu bezahlen. Der kumulierte Wert von M&A-Transaktionen im Krypto-Bereich stieg 2021 um fast 5'000 Prozent, so PwC - teils getrieben von Spacs.

(Bloomberg)