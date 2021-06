Der Kurs der Logitech-Aktie ist zuletzt zwar vom Rekordhoch von Anfang Juni bei 125 Franken auf unter 116 Franken zurückgefallen. Dennoch zählt das Vorzeigeunternehmen aus Lausanne als einer der Börsenüberflieger der letzten Jahre. Auch die diesjährige Zwischenbilanz kann sich durchaus sehen lassen. Die Aktie kostet noch immer fast 35 Prozent mehr als zu Jahresbeginn.

Aktie überaus gut gelaufen

Egal ob die Credit Suisse, Kepler Cheuvreux oder Vontobel – es gibt kaum eine Bank, die die Logitech-Aktie nicht zum Kauf empfiehlt. Vontobel sogar mit einem Kursziel von 147 Franken. Mit Goldman Sachs ist es seit dem frühen Freitagmorgen allerdings eine Bank weniger. Die Amerikaner senken ihr Anlageurteil von "Buy" auf "Neutral". Das überrascht insofern, als dass das 12-Monats-Kursziel mit 135 Franken fast 17 Prozent über dem Schlussstand vom Donnerstagabend liegt. Es scheint fast so, als ob die US-Investmentbank bei Logitech noch vor der Ziellinie aufgibt.

Kursentwicklung der Logitech-Aktie seit der Kaufempfehlung von Ende Januar 2019 (Quelle: www.cash.ch)

Goldman Sachs räumt zwar ein, dass die Aussichten weiterhin gut sind. Das gelte insbesondere für den Geschäftszweig Video Collaboration. Die Amerikaner gehen deshalb davon aus, dass der diesjährige Umsatz am ganz oberen Ende der firmeneigenen Zielspanne ausfallen wird. Dennoch sei die Aktie überaus gut gelaufen und kein Schnäppchen mehr, wie es weiter heisst.

Verpasst ein starkes Quartalsresultat, wer jetzt aussteigt?

Für die Kundinnen und Kunden der US-Investmentbank hat sich die Kaufempfehlung durchaus bezahlt gemacht. Seit Goldman Sachs die Logitech-Aktie im Januar 2019 einst auf "Buy" heraufstufte, hat sich ihr Kurs mehr als verdreifacht. Im Zuge dessen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 auf 31 gestiegen.

Ob die Herunterstufung gerechtfertigt ist, dürfte sich spätestens am 16. August zeigen. An diesem Tag legen die Lausanner das Resultat für das erste Quartal des Fiskaljahres 2021/22 vor. Wie die UBS kürzlich schrieb, rechnet sie mit einem weiteren starken Quartal. Die Grossbank stützt sich dabei auf Nachforschungen in den Absatzkanälen ab. Sie stuft die Logitech-Aktie zwar wie bis anhin nur mit "Neutral" und einem 12-Monats-Kursziel von 110 Franken ein, rechnet aber bis in den Sommer hinein – anders als Goldman Sachs - mit einer starken Kursentwicklung.