Der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF von BlackRock fiel am Mittwoch um 1,6 Prozent auf 80,46 Dollar je Anteil, nachdem robuste US-Konjunkturdaten neuen Verkaufsdruck für Bonds mit sich gebracht hatten. Der ETF mit dem Ticker TLT hat mehr als die Hälfte seines Werts verloren, seit er 2020 ein Hoch erreicht hatte. Damals waren US-Staatsanleihen gesucht, nachdem die Federal Reserve die Zinsen auf nahezu null gesenkt hatte, um die Wirtschaft während der Covid-19-Pandemie über Wasser zu halten.