2026 ⁠werde nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 15 Prozent und ‌ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von mindestens ‌710 Millionen Euro ​erwartet, teilte das in New York börsennotierte Traditionsunternehmen am Donnerstag mit. Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um 15 Prozent auf ‌720 Millionen Euro. Der Nettogewinn sank zwar um 15 Prozent auf 110 Millionen Euro. Das lag jedoch ​an einmaligen Kosten im Zusammenhang ​mit einem Aktienrückkauf und einer ​Refinanzierung.