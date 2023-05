Was drei Monate ausmachen können: Anfang Februar 2023 brachen die in London kotierten Aktien von Watches of Switzerland um mehr als 16 Prozent ein, nachdem der führende Rolex-Verkäufer in Grossbritannien die Prognosen der Analysten verfehlte. Von diesem Schlag hat sich die Aktie seither nicht mehr recht erholt. Sie notiert nun noch tiefer als damals, nämlich bei 7,58 Pfund. Das sind 25 Prozent weniger als im Februar.