Auch in China dämpfte die geopolitische ‌Lage die Kauflaune, während die Regierung in Peking am Freitag mit dem Verkauf ultralanger Sonderstaatsanleihen im Volumen von 1,3 Billionen Yuan begann, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Investoren schwankten weltweit zwischen der Hoffnung auf eine Waffenruhe und der Furcht vor einer weiteren Eskalation, ​nachdem die USA ein hartes militärisches Vorgehen gegen iranische Boote angekündigt hatten. «Die Anleger haben nur nach ​Ausreden gesucht, um bei passender Gelegenheit auf steigende Kurse zu setzen», sagte Vishnu ​Varathan, Chefstratege bei Mizuho, und fügte hinzu: «Ich glaube nicht, dass irgendjemand am Markt wirklich glaubt, dass dies in ein oder zwei Wochen vorbei sein wird.»