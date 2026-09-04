«Waller stellt sich gegen die Kernaussage von Warsh aus der vergangenen Woche, wonach es kaum Beweise für einen Rückgang der Kerninflation gebe», schrieben Analysten von ‌JPMorgan in einer Analyse. «Wir glauben, dass Vorsitzender Warsh eine Anhebung durchsetzen wird, wenn er sie befürwortet. Ohne seine Befürwortung bestärkt die Rede von Gouverneur Waller unsere Ansicht, dass die Hürde für Daten, die ​eine datenabhängige Mehrheit zu einer Anhebung in diesem Monat überzeugen könnten, hoch bleibt.»