Die Analysten von JPMorgan erwarten nun, dass acht der neun Zentralbanken der ​Industrieländer bis zum Jahresende die Zinsen anheben werden. «Die Straffung dürfte vorerst gering ausfallen, aber die Risiken für ​unsere Prognosen lassen angesichts des robusten Wachstums, der hartnäckigen Kerninflation und des Rohstoffpreisdrucks ​stärkere Massnahmen erwarten», hiess es in einer Mitteilung. Die Europäische Zentralbank hatte ausserdem zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen erhöht. Der Fokus richtet sich nun ‌auf die US-Verbraucherpreisdaten für August, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden und entscheidend für den Zinskurs der Fed sein könnten.