Aktien und Anleihen haben sich am Donnerstag in Asien erholt und Anleger warten auf neue US-Konjunkturdaten und Äusserungen von Notenbankern. Diese könnten Aufschluss darüber geben, ob die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik in diesem Monat strafft. Im Fokus steht dabei der wegweisende US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, ‌nachdem die ⁠Daten zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft im August enttäuscht hatten. Zudem wird eine Rede von Fed-Gouverneur Christopher Waller erwartet. Der Präsident der Federal Reserve Bank ⁠of New York, John Williams, hatte die Erwartungen an eine Zinserhöhung im laufenden Monat gedämpft.