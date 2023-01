Was könnte die Weltwirtschaft in diesem Jahr antreiben?

Sicher ein Kriegsende in der Ukraine. Ich denke aber vor allem an China. Die Auswirkungen der Corona-Politik und der Pandemie werden sich legen und die Wirtschaft wird sich in diesem Jahr erholen. Die Haushalte in China sind ja eher risikoavers und nicht bekannt dafür, dass sie Geld ausgeben, als gäbe es kein Morgen. Erste positive Zeichen für die Wirtschaft werden wir vielleicht schon im März oder April feststellen. Die grosse Frage ist, wie inflationär diese Erholung wird. Es könnte also eine etwas zweischneidige Sache werden.