«Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft und kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern, an dem ich so viele Abweichungen, Extreme und Ungleichgewichte gesehen habe – nicht nur am Markt, sondern in der gesamten Wirtschaft», sagte er an der Grant’s Annual Fall Conference in New York. «Ich werde es nicht Blase nennen, wenn Sie nicht wollen. Aber ich sehe Dinge, die mir noch nie zuvor begegnet sind.»