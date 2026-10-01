KNDS hatte seine Börsenpläne Anfang ‌Juli wegen eines Abschwungs bei Rüstungsaktien verschoben. Inzwischen haben sich die Kurse vieler Rüstungsunternehmen von ihrem Einbruch erholt. Der französische Staat ​und die in der Wegmann-Holding zusammengeschlossenen deutschen ​Eigentümerfamilien, die je 50 Prozent der ​Anteile an KNDS halten, wollen bei dem Börsengang je zehn Prozent ‌abgeben.