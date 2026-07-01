Früheren Angaben von Insidern zufolge ‌bereitet das im Besitz des chinesischen Staatskonzerns Sinochem stehende Unternehmen einen Börsengang in Hongkong vor. Einer mit der Situation vertrauten ​Person zufolge muss nach den Börsenregeln bei ​einem Chefwechsel eine Frist ​von 60 Tagen verstreichen, bevor der Prospekt für die Notierung eingereicht ‌werden kann. Dennoch könnte das IPO der mit der Situation vertrauten Person zufolge immer noch um das Jahresende ​stattfinden. ​Syngenta halte an den Börsenplänen ⁠fest.