Der Schweizer Börsenkandidat Swiss Marketplace Group peilt im laufenden Jahr weiteres Wachstum an. 2025 soll der Umsatz um 13 bis 15 Prozent zulegen, wie der Miteigentümer TX Group am Montag mitteilte. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Betreiber von Immobilien- und Autoportalen einen Umsatz von 291 Millionen Franken. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) belief sich 2024 auf 48 Prozent. Im laufenden Jahr rechnet die Gesellschaft mit einem Anstieg in Richtung eines Wertes im mittleren 50-Prozent-Bereich. SMG plane, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividendenausschüttung von rund 75 Millionen Franken vorzuschlagen, die 2026 ausgezahlt werden solle.