Die Erlöse von Syngenta schrumpften von April bis Juni um sieben Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar, wie der Börsenkandidat am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn (Ebitda) sank um zwei Prozent auf 1,0 Milliarde Dollar. Bereinigt um Wechselkurseffekte legte das Ebitda jedoch um vier Prozent zu.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Basel begründete den Umsatzrückgang mit dem Konzernumbau und der damit verbundenen Reduktion des margenschwachen Getreidehandels in China. Früheren Angaben von Insidern zufolge bereitet das im Besitz des chinesischen Staatskonzerns Sinochem stehende Unternehmen einen Börsengang in Hongkong vor. Ein genauer Zeitpunkt dafür ist nicht bekannt.
(Reuters)