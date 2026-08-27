Die ⁠Erlöse von Syngenta schrumpften von April bis Juni um ‌sieben Prozent auf 5,7 ‌Milliarden Dollar, ​wie der Börsenkandidat am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn (Ebitda) sank um zwei Prozent auf 1,0 Milliarde Dollar. Bereinigt ‌um Wechselkurseffekte legte das Ebitda jedoch um vier Prozent zu.