Staatsanleihen waren im Zuge dessen gefragt, was die Rendite der zehnjährigen Bundespapiere auf 3,271 Prozent drückte. Der Euro stagnierte bei 1,1232 Dollar. Positiv stimmte Ökonomen hierzulande, dass die deutsche Industrie im September wieder mehr Aufträge eingesammelt hat. Der US-Dollar blieb unter Druck, was die Metallpreise stützte. Gold verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 4128 Dollar je Feinunze. Ein schwächerer Dollar macht in US-Dollar gehandeltes Gold für Inhaber anderer Währungen ​erschwinglicher. Die Marktteilnehmer warten nun gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, um die geldpolitischen Aussichten der Federal Reserve besser einschätzen zu können. Zudem steht am Mittag ​der Zinsentscheid der Bank of England an. Die britische Notenbank steuert wegen der hartnäckigen Inflation auf eine Zinserhöhung zu.