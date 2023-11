Der Fokus der europäischen Investoren richtet sich in der neuen Woche vor allem auf Signale aus Deutschland und China. Am Montag startet der Datenregen mit den Zahlen zu den Auftragseingängen der zuletzt schwächelnden deutschen Industrie an. Die gestiegenen Zinsen, hohe Energiepreise und die maue Weltwirtschaft wirken als Hemmschuh. Von Reuters befragte Experten erwarten eine Stagnation. Zuvor hatten die Unternehmen ihre Produktion im August den vierten Monat in Folge gedrosselt.