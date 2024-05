Die alte Börsenweisheit «Sell in May and go away» sei in die Jahre gekommen, sagt Stratege Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Das zeige der Blick auf den US-Index S&P 500, der in neun der vergangenen zehn Jahre im Mai gestiegen sei. Also könnte auch ein guter Börsenmonat vor dem Sommerloch bevorstehen.